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Нападение на журналистов в здании "Укрэксимбанка": наблюдательный совет банка уволил Мецгера

Нападение на журналистов в здании "Укрэксимбанка": наблюдательный совет банка уволил Мецгера

Киев  •  УНН

 • 13943 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” уволила Евгения Мецгера с должности председателя правления банка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Укрэксимбанк”.

Детали

Сообщается, что во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета АО “Укрэксимбанк” относительно возможных мероприятий (с учетом проведенной работы Комиссии по этике и Состояния служебной проверки) была получена заявление от Евгения Мецгера от 11 октября 2021 о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативы.

Цитата

“Номинационный комитет, соответственно, предоставил немедленную рекомендацию НР прекратить его полномочия по 11 октября 2021 на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгер Евгением Владимировичем. Расторжение трудового договора в соответствии с указанной основания не предусматривает выплаты выходного пособия”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что номинационный комитет наблюдательного совета назначил Сергея Ермакова исполняющим обязанности Председателя Правления Банка с 12 октября 2021 на срок до вступления в должность Председателя Правления Банка лица, которая должна быть выбрана Наблюдательным Советом Банка по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022.

Что было раньше

Отстраненный от должности председателя правления “Укрэксимбанка” Евгений Мецгер написал заявление об увольнении.

Дополнение

Сегодня, 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест Евгения Мецгера, подозреваемого по делу о нападении на журналистов “Схем” в помещении банка.

Мецгер и голове прессслужбы “Укрэксимбанка” Владимиру Пикалову вручили подозрение по делу о нападении на журналистов в здании “Укрэксимбанка”.

Позже Мецгер вручили новую подозрение. Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное содержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Контекст

Во вторник издание “Радио Свобода” сообщил о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA: Первый) в государственном “Укрэксимбанка” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгер прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгер якобы не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла овсяная, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александра Мазура, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Реакция правоохранителей

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. “По данным следствия, 4 октября 2021, журналисты программы” Схемы “осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия ”, - сообщили в ведомстве 5 октября.

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил , что все видеоматериалы будут приобщены к делу и изучены.

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