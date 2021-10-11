Напад на журналістів у будівлі “Укрексімбанку”: наглядова рада банку звільнила Мецгера

Деталі

Повідомляється, що під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради АТ “Укрексімбанк” щодо можливих заходів (з урахуванням проведеної роботи Комісії з етики та Стану службової перевірки) була отримана заява від Євгена Мецгера від 11 жовтня 2021 року про розірвання строкового трудового договору з власної ініціативи.

Цитата

“Номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію НР припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером Євгеном Володимировичем. Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що номінаційний комітет наглядової ради призначив Сергія Єрмакова виконуючим обов’язки Голови Правління Банку з 12 жовтня 2021 року на строк до вступу на посаду Голови Правління Банку особи, яка має бути обрана Наглядовою Радою Банку за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року.

Що було раніше

Відсторонений від посади голови правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер написав заяву про звільнення.

Доповнення

Сьогодні, 11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Євгена Мецгера, підозрюваного у справі про напад на журналістів “Схем” у приміщенні банку.

Мецгеру та голові пресслужби “Укрексімбанку” Володимиру Пікалову вручили підозру у справі про напад на журналістів в будівлі “Укрексімбанку”.

Пізніше Мецгеру вручили нову підозру. Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України).

Контекст

У вівторок видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Реакція правоохоронців

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Хід досудового розслідування взято на контроль Київською міською прокуратурою.

У прокуратурі розповіли і про дані слідства. “За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку. Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події”, — повідомили у відомстві 5 жовтня.

Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що всі відеоматеріали будуть долучені до справи та вивчені.