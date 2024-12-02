Нам надо готовиться к следующему году, тщательно готовиться: Зеленский о будущих контактах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет поддерживать контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом пока он не будет в Белом доме, но в данный момент этих контактов недостаточно. По словам Президента, Украине надо готовиться к следующему году. Об этом Зеленский в интервью Kyodo News, передает УНН.

Детали

Во время войны мы переживаем, что можем остаться в одиночестве против врага и это самое страшное, что может быть, если союзники... безусловно США лидеры, хотя ЕС сделал очень много для нас, вся Европа очень много сделала для нас. поэтому для нас важно не только США, а важный союз США и Европы в поддержке Украины. Это страшно потерять. Я уверен, что мы не потеряем это. Конечно, хочется, чтобы политика США не изменилась, чтобы США не искали компромисс между убийцей и жертвой. Это очень важно. Сильная позиция ... да, Справедливый мир из - за сильной позиции Украины-это нормально. И искать выход из этой ситуации - это нормально - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет поддерживать контакты с Трампом пока он не будет в Белом доме.

Там уже у него будет полный вес его прав, как нового президента США, и тогда можно будет говорить о некоторых вещах более подробно, хотя на сегодня, я считаю, контактов между нашими командами должно быть больше. Нам надо готовиться к следующему году, тщательно готовиться - добавил Президент.

Напомним

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом, чтобы объяснить "определенные вещи более подробно".

Зеленский рассчитывает на "дополнительные переговоры" с Трампом