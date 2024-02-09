Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Ограничение денежных переводов точно не является предметом в борьбе с теневой экономикой. Инициативы, предложенные Национальным банком Украины, которые поддержал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, под предлогом борьбы с мискодингом и теневой экономикой, могут развязать руки налоговой по проверке финансовых операций рядовых граждан и сопоставления их доходов и расходов на предмет соответствия. Такое мнение высказали опрошенные УНН эксперты.

Гетманцев сообщил, что 5 февраля комитет заслушал доклад НБУ по "мискодингу" и теневым финансовым операциям. По его словам, среди прочего Нацбанк предложил "установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и тому подобное. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания".

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова подтвердила, что регулятор нарабатывает соответствующие изменения в законодательство.

"Я даже не сомневаюсь в этом (что ограничение денежных переводов развяжет руки налоговой по проверкам рядовых граждан). Потому что если говорить, что нужна в стране борьба с теневым оборотом, с теневой экономикой - так она точно не ведется и не в карточных переводах дело. Если бы была политическая воля - давно зашли бы дополнительные ресурсы для бюджета, и они не касались бы ни повышения налогов, ни ограничения переводов карточных", - пояснила член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

При этом, по ее словам, такие инициативы обсуждались Гетманцевым с Нацбанком кулуарно, ведь он не советуется с членами парламентского комитета и не обсуждает ничего заранее. При этом, по словам депутата, даже одни лишь заявления такого характера могут навредить украинской экономике.

"Если сегодня такие решения решаются кулуарно - мы будем иметь кучу негативных последствий. Я уже даже обратилась к госпоже Екатерине (Рожковой - ред.), просчитывали ли они негативные последствия даже от таких заявлений, а не только пользу, которую где-то они увидели по уклонению от налогообложения, и что эта система по ограничению по переводам "поможет" им избегать таких уклонений", - отметила Южанина.

Она добавила, что представители VISA на встрече с ней отметили, что сейчас Украина отстает от других стран в сфере карточных переводов и процентов по ним, а у украинцев остается желание снять с карты наличные и потом их тратить.

"Поэтому возникает вопрос - зачем это? Люди уже часто говорят, что обналичивают, и такие заявления, даже не действия, они просто напрягают. Это вред на вреде. И если кто-то считает, что запретами можно достигать каких-то результатов - это путь в никуда", - добавила Южанина.

Экономист Андрей Новак отмечает, что инициатива по ограничению денежных переводов, которая сейчас обсуждается, с одной стороны может выглядеть логичной во время войны, однако с другой стороны все будет зависеть от сумм, с которых начинаются ограничения и их характера.

"Если посмотреть структуру так называемой теневой экономики Украины, то основная масса тени - это использование оффшорных компаний. Вторая по размеру "тень" находится на таможне - это контрабандная продукция. Третья - это контрафактная продукция, неучтенная и необлагаемая налогом, а четвертая - это так называемые зарплаты в конвертах. Из этого понятно, что денежные переводы не находятся даже близко среди возможных причин теневой экономики. Поэтому такие ограничения как аргумент борьбы с теневой экономикой не выдерживают никакой критики", - подчеркнул Новак.

Он добавил, что налоговая под этим предлогом может получить расширение возможностей.

"Если налоговая будет иметь возможность видеть все банковские операции каждого гражданина и, исходя из сумм этих операций, сравнивать с величиной каких-то официальных доходов - тогда, конечно, что налоговая будет использовать этот инструмент для определения претензий к гражданам за неуплату налогов или за теневые доходы", - отметил Новак.

Напомним

Эксперты раскритиковали Национальную стратегию доходов до 2030 года, презентованную властями, потому что она предусматривает полную отмену банковской тайны. За идеей отменить банковскую тайну стоит персонально нардеп, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. Как предполагают эксперты - это его персональная цель.