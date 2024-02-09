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Податкова під виглядом боротьби з міскодінгом може отримати можливість контролювати пересічних громадян - експерти

Податкова під виглядом боротьби з міскодінгом може отримати можливість контролювати пересічних громадян - експерти

Київ • УНН

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Обмеження на грошові перекази, запропоновані Національним банком України та підтримані Данилом Гетманцевим, головою податкового комітету Верховної Ради, можуть надати податковим органам повноваження надмірно контролювати фінанси громадян та порівнювати їхні доходи і витрати.

Обмеження грошових переказів точно не є предметом в боротьбі з тіньовою економікою. Ініціативи, запропоновані Національним банком України, які підтримав очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, під приводом боротьби з міскодінгом і тіньовою економікою, можуть розвʼязати руки податковій щодо перевірки фінансових операцій пересічних громадян і співставлення їх доходів і витрат на предмет відповідності. Таку думку висловили опитані УНН експерти.

Гетманцев повідомив, що 5 лютого комітет заслухав доповідь НБУ щодо "міскодингу" та тіньових фінансових операцій. За його словами, серед іншого Нацбанк запропонував "встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування".

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова підтвердила, що регулятор напрацьовує відповідні зміни до законодавства.

"Я навіть не сумніваюся в цьому (що обмеження грошових переказів розвʼяже руки податковій щодо перевірок пересічних громадян). Тому що якщо говорити, що потрібна в країні боротьба з тіньовим обігом, з тіньовою економікою – так вона точно не ведеться і не в карткових переказах справа. Якби була політична воля – давно зайшли б додаткові ресурси для бюджету, і вони не стосувалися б ані підвищення податків, ані обмеження переказів карткових", - пояснила членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

При цьому, за її словами, такі ініціативи обговорювалися Гетманцевим з Нацбанком кулуарно, адже він не радиться з членами парламентського комітету і не обговорює нічого завчасно. При цьому, за словами депутатки, навіть самі лише заяви такого характеру можуть нашкодити українській економіці.

"Якщо сьогодні такі рішення вирішуються кулуарно – ми будемо мати купу негативних наслідків. Я вже навіть звернулася до пані Катерини (Рожкової – ред.), чи прораховували вони негативні наслідки навіть від таких заяв, а не тільки користь, яку десь вони побачили по ухиленню від оподаткування, і що ця система по обмеженню по переказам "допоможе" їм уникати таких ухилень", - зазначила Южаніна.

Вона додала, що представники VISA на зустрічі з нею зазначили, що нині Україна відстає від інших країн у сфері карткових переказів і відсотків за ними, а в українців залишається бажання зняти з картки готівку і потім її витрачати.

"Тому виникає питання – навіщо це? Люди вже часто говорять, що переходять у готівку, і такі заяви, навіть не дії, вони просто напружують. Це шкода на шкоді. І якщо хтось вважає, що заборонами можна досягати якихось результатів – це шлях в нікуди", - додала Южаніна.

Економіст Андрій Новак зазначає, що ініціатива по обмеженню грошових переказів, яка нині обговорюється, з одного боку може виглядати логічною під час війни, проте з іншого боку все буде залежати від сум, з яких починаються обмеження та їхнього характеру.

"Якщо подивитися структуру так званої тіньової економіки України, то основна маса тіні - це використання офшорних компаній. Друга за розміром "тінь" знаходиться на митниці - це контрабандна продукція. Третя - це контрафактна продукція, необлікована і неоподаткована, а четверта – це так звані зарплати в конвертах. З цього зрозуміло, що грошові перекази не знаходяться навіть близько серед можливих причин тіньової економіки. Тому такі обмеження як аргумент боротьби з тіньовою економікою не витримують жодної критики", - підкреслив Новак.

Він додав, що податкова під цим приводом може отримати розширення можливостей.

"Якщо податкова буде мати можливість бачити всі банківські операції кожного громадянина і, виходячи з сум цих операцій, порівнювати з величиною якихось офіційних доходів – тоді, звичайно, що податкова буде використовувати цей інструмент для визначення претензій до громадян за несплату податків чи за тіньові доходи", - зазначив Новак.

Нагадаємо

Експерти розкритикували Національну стратегію доходів до 2030 року, презентовану владою, бо вона передбачає повне скасування банківської таємниці. За ідеєю скасувати банківську таємницю стоїть персонально нардеп, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев. Як припускають експерти – це його персональна ціль.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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