Наладили схему сбыта наркотиков в Криворожском СИЗО: разоблачили "смотрящего" и его сообщников

В Кривом Роге разоблачили трех участников организованной группы, которые занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы. Среди дельцов - двое заключенных и жена одного из них. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, пожизненно заключенный мужчина - так называемый "смотрящий" за учреждением исполнения наказаний, организовал наркотрафик в СИЗО.

Для реализации плана он привлек свою жену и еще одного заключенного. Последний закупал каннабис, метадон, метамфетамин и передавал жене организатора.

На территорию СИЗО запрещенные вещества попадали во время свиданий семейной пары. В дальнейшем "смотрящий" распространял наркотики среди других заключенных.

По результатам 15 обысков изъято слип-пакеты с наркотиками, устройства для курения каннабиса, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, флеш-накопители, сим-карты, черновые записи, денежные средства. Назначен ряд экспертиз.

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Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, передачи и сбыта наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Жена наркодельца была задержана.

Сейчас ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.