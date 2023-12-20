Накануне зимних праздников в МВД напомнили о запрете использования и распространения салютов и фейерверков

В Министерстве внутренних дел напомнили, что в Украине использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард - запрещено законом. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД, передает УНН.

Детали

В частности, в ведомстве напомнили, что в Украине действует запрет на:

Использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4.

Продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4.

Продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Дополнение

6 ноября 2023 года в Украине вступил в силу закон, который запрещает использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард.

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Закон №7438 инициировал президент Владимир Зеленский на период военного положения в Украине. В дальнейшем документ одобрили парламентарии и в мае подписал глава государства.

Запрет касается фейерверков, в частности салютов и петард. Но исключением являются фейерверки класса F1, имеющие очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Напомним,

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