"Нафтогаз" за два месяца взыскал с "Газпрома" уже 18 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" за два месяца уже взыскал с "Газпрома" 18 млн долл. денежными средствами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.
"Кстати, в дополнение к 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" 18 млн долл. Денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взимаем с "Газпрома" денежными средствами 9 млн долл.", - сообщил он.
Как сообщал УНН, по состоянию на 10 октября НАК "Нафтогаз Украины" удержал 9 млн долларов средств в ОАО "Газпром" в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.
Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" так и не начал выполнять решение Стокгольмского арбитража.
Арест активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" ограничил ему займ на международном рынке.
Также отметим, Апелляционный суд Швеции отменил решение о временном приостановлении исполнения решения арбитража о выплате "Нафтогаза" более 2,6 млрд долл.