"Нафтогаз" за два місяці стягнув з "Газпрому" вже 18 млн доларів

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. НАК "Нафтогаз Україна" за два місяці вже стягнув з "Газпрому" 18 млн дол. грошовими коштами. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.