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"Нафтогаз" за два місяці стягнув з "Газпрому" вже 18 млн доларів

"Нафтогаз" за два місяці стягнув з "Газпрому" вже 18 млн доларів

Київ • УНН

 • 9646 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. НАК "Нафтогаз Україна" за два місяці вже стягнув з "Газпрому" 18 млн дол. грошовими коштами. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

"До речі, на додаток до 2,1 млрд дол., які у відповідності до рішення арбітражу ми вже стягнули з "Газпрому" у вигляді газу, ми також вже стягнули з "Газпрому" 18 млн дол. грошовими коштами. Вже два місяці поспіль ми стягуємо з "Газпрому" грошовими коштами 9 млн дол.", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, станом на 10 жовтня НАК “Нафтогаз України” утримав 9 млн доларів коштів у ПАТ “Газпром” в рахунок боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Як повідомляв УНН, у “Нафтогазі” заявили, що “Газпром” так і не почав виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Арешт активів “Газпрому” за позовом “Нафтогазу” обмежив йому позики на міжнародному ринку.

Також зазначимо, Апеляційний суд Швеції скасував рішення про тимчасове призупинення виконання рішення арбітражу стосовно виплати “Нафтогазу” понад 2,6 млрд дол.

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