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"Нафтогаз" зарахував 9 млн дол. переплати від "Газпрому" в рахунок боргу за рішенням арбітражу

"Нафтогаз" зарахував 9 млн дол. переплати від "Газпрому" в рахунок боргу за рішенням арбітражу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. НАК “Нафтогаз України” утримав 9 млн доларів коштів у ПАТ “Газпром” в рахунок боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАК.

За інформацією прес-служби, сьогодні НАК “Нафтогаз України” направила ПАТ “Газпром” заяву про зарахування переплат за транзит газу в рахунок погашення пені, що нараховується на заборгованість російського монополіста згідно з арбітражним рішенням від 28 лютого 2018 року за транзитним контрактом.

“Відтак „Нафтогаз“ зарахував більше 9 млн дол. США переплати за послуги транзиту, що були надані у серпні, як платіж на виконання арбітражного рішення”, — зазначили у НАК.

Зазначається, що 22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом щодо поставки газу в Україну, зменшивши його вартість. Послідовно відмовляючись виконувати рішення арбітражу, "Газпром" же у 2018 році продовжує платити за транзит більшу ціну, ніж виставляє "Нафтогаз".

У НАК повідомили, що на сьогодні розмір нарахованої пені становить більше 100 млн дол. США.

Як повідомляв УНН, у “Нафтогазі” заявили, що “Газпром” так і не почав виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Арешт активів “Газпрому” за позовом “Нафтогазу” обмежив йому позики на міжнародному ринку.

Також зазначимо, Апеляційний суд Швеції скасував рішення про тимчасове призупинення виконання рішення арбітражу стосовно виплати “Нафтогазу” понад 2,6 млрд дол.

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