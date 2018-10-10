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"Нафтогаз" засчитал 9 млн долл. переплаты от "Газпрома" в счет долга по решению арбитража

"Нафтогаз" засчитал 9 млн долл. переплаты от "Газпрома" в счет долга по решению арбитража

Киев  •  УНН

 • 12333 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" удержал 9 млн долларов средств в ОАО "Газпром" в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК.

По информации пресс-службы, сегодня НАК "Нафтогаз Украины" направила ОАО "Газпром" заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту.

"Поэтому "Нафтогаз" засчитал больше 9 млн долл. США переплаты за услуги транзита, предоставленных в августе, как платеж в исполнение арбитражного решения", - отметили в НАК.

Отмечается, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту по поставке газа в Украину, уменьшив его стоимость. Последовательно отказываясь выполнять решение арбитража, "Газпром" же в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз".

В НАК сообщили, что на сегодня размер начисленной пени составляет более 100 млн долл. США.

Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" так и не начал выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Арест активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" ограничил ему займа на международном рынке.

Также отметим, Апелляционный суд Швеции отменил решение о временном приостановлении исполнения решения арбитража о выплате "Нафтогаза" более 2,6 млрд долл.

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