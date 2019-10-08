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"Нафтогаз" готов заплатить за свою информационно-рекламную кампанию почти 33 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Акционерное общество “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” объявило тендер на закупку услуг по проведению информационно-рекламных кампаний с ожидаемой стоимостью закупки 32800164 грн. Об этом говорится на портале публичных закупок Prozorro, передает УНН.

"Нафтогаз" готов заплатить за свою информационно-рекламную кампанию почти 33 млн грн

Тендер объявлен сегодня, 8 октября. А рекламные услуги закупаются на 12 месяцев.

Среди "направлений" предоставление информуслуг признаны следующие основные, однако не исчерпывающие:

- реформирование украинского рынка природного газа в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС;

- реформирование корпоративного управления государственных предприятий в соответствии с принципами ОЭСР;

- коммуникационная поддержка Группы Нафтогаз в работе с бытовыми и промышленными потребителями;

- повышение информированности бытовых потребителей о возможностях повышения эфективности использования энергоносителей;

- информационное сопровождение трансформации Группы Нафтогаз.

Техническими требованиями к предмету закупки определена необходимость разработки стратегий маркетинговых и коммуникационных кампаний, изготовление рекламных материалов, размещение их в СМИ, а также изготовление видео- и радиороликов, и тому подобное.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 8 ноября этого года, а аукцион планируют провести 16 декабря.

Отметим, что в 2016 году тендер "Нафтогаза" на рекламно-информационные услуги выиграла компания "Евромедия Компани".

Договор с победителем был заключен 8 декабря 2016 года, и тогда его стоимость составила почти 16,5 млн грн.

В общем ООО "Евромедия Компани" с конца 2016 года приняло участие в более чем 300 госзакупках. В 91 тендере компания стала победителем, освоив таким образом более 99 млн грн из государственного бюджета.

В частности, именно "Евромедия Компани" является фаворитом государственных закупок ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" (основано бывшим Министерством информационной политики) - сумма договоров составляет почти 12 млн грн, Министерства информационной политики (ныне уже реорганизованного - ред.) - сумма договоров превышает 20 млн грн, Министерства обороны - сумма договоров составляет более 10 млн грн, и тому подобное.

Основателем и конечным бенефициаром "Евромедия Компани" является Грицак Павел Илькович, который в свое время был исполнительным продюсером песенного конкурса "Евровидение - 2017".

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