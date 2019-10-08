“Нафтогаз” готовий заплатити за свою інформаційно-рекламну кампанію майже 33 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” оголосило тендер на закупівлю послуг з проведення інформаційно-рекламних кампаній з очікуваною вартістю закупівлі 32 800 164 грн. Про це йдеться на порталі публічних закупівель Prozorro, передає УНН.
Тендер оголошено сьогодні, 8 жовтня. А рекламні послуги закуповуються на 12 місяців.
Серед “напрямів” надання інфопослуг визнані наступні основні, проте не вичерпні:
— реформування українського ринку природного газу у відповідності до вимог Третього енергетичного пакету ЄС;
— реформування корпоративного управління державних підприємств у відповідності до принципів ОЕСР;
— комунікаційна підтримка Групи Нафтогаз в роботі з побутовими та промисловими споживачами;
— підвищення інформованості побутових споживачів щодо можливостей підвищення ефектівності використання енергоносіїв;
— інформаційне супроводження трансформації Групи Нафтогаз.
Технічними вимогами до предмета закупівлі визначена необхідність розробки стратегій маркетингових та комунікаційних кампаній, виготовлення рекламних матеріалів, розміщення їх у ЗМІ, а також виготовлення відео- та радіороликів, тощо.
Заявки на участь у тендері прийматимуть до 8 листопада поточного року, а аукціон планують провести 16 грудня.
Зауважимо, що у 2016 році тендер “Нафтогазу” на рекламно-інформаційні послуги виграла компанія “Євромедія Компані”.
Договір з переможцем був укладеней 8 грудня 2016 року, і тоді його вартість склала майже 16,5 млн грн.
Загалом ТОВ “Євромедія Компані” з кінця 2016 року взяло участь у понад 300 держзакупівлях. У 91 тендері компанія стала переможцем, освоївши таким чином понад 99 млн грн з державного бюджету.
Зокрема, саме “Євромедія Компані” є фаворитом державних закупівель ДП “Центр захисту інформаційного простору України” (засноване колишнім Міністерством інформаційної політики) — сума договорів сягає майже 12 млн грн, Міністерства інформаційної політики (нині вже реорганізованого — ред.) — сума договорів перевищує 20 млн грн, Міністерства оборони — сума договорів становить понад 10 млн грн, тощо.
Засновником та кінцевим бенефіціаром “Євромедія Компані” є Грицак Павло Ількович, який свого часу був виконавчим продюсером пісенного конкурсу “Євробачення — 2017”.