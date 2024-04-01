Над российскими позициями под Бахмутом подняли украинский флаг

Пограничники установили флаг Украины практически над позициями российских оккупантов, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

"Между Курдюмовкой и Озоряновкой, что вблизи Бахмута, до сих пор находятся захватчики. Но несмотря на это аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Месть" подняли там украинский флаг", - говорится в сообщении.

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