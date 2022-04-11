Над Днепропетровской областью сбили российский самолет - ОВА

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"На подлете к Днепропетровской области сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!", - написал Лукашук.

Детали

Кроме того, он сообщил, что в одном из сел Синельниковского района на границе с Запорожской областью спасатели разминируют поля, на которые враг выпустил кассетные мины.

"Подразделения ГСЧС сегодня работали не один час, уже обезвредили 150 взрывоопасных предметов. Специалисты продолжат работы завтра. Спасибо каждому спасателю за супертяжелый труд и за то, что они защищают украинцев, рискуя собственной жизнью", - сообщил Лукашук.

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По его словам, пока же ситуация на всех направлениях - Донецком, Харьковском, Херсонском, Запорожском - абсолютно контролируемая.

"По сообщению Генштаба, оккупанты не оставляют попыток закрепиться на границах Херсонской области. А в подразделениях оккупантов наблюдаются частые случаи дезертирства", - отметил он.

Лукашук сообщил, что в целом в Днепропетровской области сегодня был мирный день.

"Мы под надежной защитой наших Вооруженных сил. Область продолжает принимать грузы с гуманитарной помощью, подробнее расскажу чуть позже. Также встречаем переселенцев: по состоянию на эту минуту в Днепропетровской области находится более 55 тысяч внутренне перемещенных лиц. Более 20 тысяч женщин и 14 тысяч детей, из которых более 3 тысяч уже приступили к дистанционному обучению в учебных заведениях Днепропетровской области. Областной совет вместе с областной военной администрацией делает все для того, чтобы люди были обеспечены крышей над головой, продуктами питания, медикаментами", - рассказал Лукашук.

Дополнение

Оккупанты полностью разрушили аэропорт Днепра.