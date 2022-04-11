Над Дніпропетровською областю збили російський літак - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На підльоті до Дніпропетровської області було збито російський літак, який летів зі сторони Донеччини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
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"На підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!", - написав Лукашук.
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Окрім того, він повідомив, що в одному з сіл Синельниківського району на кордоні із Запорізькою областю рятувальники розміновують поля, на які ворог випустив касетні міни.
"Підрозділи ДСНС сьогодні працювали не одну годину, вже знешкодили 150 вибухонебезпечних предметів. Фахівці продовжать роботи завтра. Дякую кожному рятувальнику за надважку працю і за те, що вони захищають українців, ризикуючи власним життям", - повідомив Лукашук.
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За його словами, наразі ж ситуація на всіх напрямках – Донецькому, Харківському, Херсонському, Запорізькому – абсолютно контрольована.
"За повідомленням Генштабу, окупанти не полишають спроб закріпитись на кордонах Херсонщини. А в підрозділах окупантів спостерігаються часті випадки дезертирства", - зазначив він.
Лукашук повідомив, що в цілому на Дніпропетровщині сьогодні був мирний день.
"Ми під надійним захистом наших Збройних сил. Область продовжує приймати вантажі з гуманітарною допомогою, детальніше розповім трохи згодом. Також зустрічаємо переселенців: станом на цю хвилину на Дніпропетровщині перебуває понад 55 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Більше 20 тисяч жінок і 14 тисяч дітей, з яких понад 3 тисячі вже приступили до дистанційного навчання в закладах освіти Дніпропетровщини. Обласна рада разом з обласною військовою адміністрацією робить все для того, щоб люди були забезпечені дахом над головою, продуктами харчування, медикаментами", - розповів Лукашук.
Доповнення
Окупанти повністю зруйнували аеропорт Дніпра.