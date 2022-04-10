Дніпропетровщина: від обстрілів окупантів поранено шестеро рятувальників - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Від обстрілів окупантів поранено шестеро рятувальників. Вони у лікарнях. Одну дівчину оперують. Про це повідомив голова Обласної Державної Адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки", - повідомив голова ОДА.
Деталі
Очільник ОДА додав, що рашисти вже кілька разів обстрілювали касетними снарядами села на кордоні з Донеччиною та Херсонщиною.
Нагадаємо
У Синельниківському районі Дніпропетровської області підірвався чоловік, який взяв у руки касетний боєприпас. Це вже четверта смерть в області через такі боєприпаси.