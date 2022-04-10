Днепропетровщина: от обстрелов оккупантов ранены шестеро спасателей - председатель ОГА

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"У нас шестеро раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки", - сообщил председатель ОГА.

Детали

Глава ОГА добавил, что рашисти уже несколько раз обстреливали кассетными снарядами села на границе с донецкой областью и Херсонщиной.

Напомним

В Синельниковском районе Днепропетровской области подорвался мужчина, который взял в руки кассетный боеприпас. Это уже четвертая смерть в области из-за таких боеприпасов.