Днепропетровщина: от обстрелов оккупантов ранены шестеро спасателей - председатель ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. От обстрелов оккупантов ранены шестеро спасателей. Они в больницах. Одну девушку оперируют. Об этом сообщил председатель Областной Государственной Администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"У нас шестеро раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки", - сообщил председатель ОГА.
Детали
Глава ОГА добавил, что рашисти уже несколько раз обстреливали кассетными снарядами села на границе с донецкой областью и Херсонщиной.
Напомним
В Синельниковском районе Днепропетровской области подорвался мужчина, который взял в руки кассетный боеприпас. Это уже четвертая смерть в области из-за таких боеприпасов.