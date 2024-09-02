Над Черкасской областью сбили вражескую ракету, из-за обломков был пожар на открытой территории

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский ввел новые санкции против коллаборационистов и поддерживающих авиацию РФ

Зеленский ввел новые санкции против коллаборационистов и поддерживающих авиацию РФ

  •  100617 просмотра
Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

  •  86700 просмотра
DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

  •  104090 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  84265 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  91920 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  176614 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  175362 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  178007 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  181442 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  176806 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

  •  29888 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  90389 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  72875 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  99018 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

31 августа 2024, 03:09  •  100994 просмотра
Актуальное
Над Черкасской областью сбили вражескую ракету, из-за обломков был пожар на открытой территории

Над Черкасской областью сбили вражескую ракету, из-за обломков был пожар на открытой территории

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 05:55  •  16168 просмотра

Read in English

Над Черкасской областью силами ПВО сбита вражеская ракета. В результате падения обломков загорелась сухая растительность на открытой территории, пожар уже потушили. Пострадавших нет.

Над Черкасской областью силами ПВО сбита вражеская ракета, в результате падения обломков загорелась сухая растительность на открытой территории, пожар уже потушили, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Сутки у нас снова начались с воздушных тревог. Силами ПВО в небе над областью сбита вражеская ракета. Без пострадавших. В результате падения обломков загорелась сухая растительность на открытой территории. На данный момент пожар потушен

- сообщил Табурец в Telegram.

Армія рф атакувала Полтавщину дронами, через уламки є пошкодження2 сентября 2024, 05:17 • 25201 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Эксклюзив
Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября
  •  103 просмотра

Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин
  •  101156 просмотра

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024
  •  107149 просмотра

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 09:32  •  119948 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 08:59  •  113693 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  124039 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  112537 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  106571 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  82332 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  77573 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Популярные

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  91920 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  84265 просмотра
DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

  •  104090 просмотра
Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

  •  86700 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против коллаборационистов и поддерживающих авиацию РФ

Зеленский ввел новые санкции против коллаборационистов и поддерживающих авиацию РФ

  •  100617 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  176614 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  175362 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  178007 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  181442 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  176806 просмотра

Война

Количество пострадавших из-за ракетного удара по Харькову возросло до 50, среди них - 7 детей

Количество пострадавших из-за ракетного удара по Харькову возросло до 50, среди них - 7 детей

  •  753 просмотра
Из-за атаки рф нанесены разрушения мечети на столичных Нивках - глава Меджлиса

Из-за атаки рф нанесены разрушения мечети на столичных Нивках - глава Меджлиса

  •  12515 просмотра
Генштаб: 182 боя за сутки, треть - на Покровском направлении

Генштаб: 182 боя за сутки, треть - на Покровском направлении

  •  15313 просмотра
Над Черкасской областью сбили вражескую ракету, из-за обломков был пожар на открытой территории

Над Черкасской областью сбили вражескую ракету, из-за обломков был пожар на открытой территории

  •  17541 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг бил FPV-дронами и артиллерией

В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг бил FPV-дронами и артиллерией

  •  18720 просмотра

политика

Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

  •  442 просмотра
Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

  •  46500 просмотра
Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

  •  44397 просмотра
DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

  •  104095 просмотра
Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

  •  86730 просмотра

Война

Количество пострадавших из-за ракетного удара по Харькову возросло до 50, среди них - 7 детей

Количество пострадавших из-за ракетного удара по Харькову возросло до 50, среди них - 7 детей

  •  753 просмотра
Из-за атаки рф нанесены разрушения мечети на столичных Нивках - глава Меджлиса

Из-за атаки рф нанесены разрушения мечети на столичных Нивках - глава Меджлиса

  •  12515 просмотра
Генштаб: 182 боя за сутки, треть - на Покровском направлении

Генштаб: 182 боя за сутки, треть - на Покровском направлении

  •  15313 просмотра
Над Черкасской областью сбили вражескую ракету, из-за обломков был пожар на открытой территории

Над Черкасской областью сбили вражескую ракету, из-за обломков был пожар на открытой территории

  •  17541 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг бил FPV-дронами и артиллерией

В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг бил FPV-дронами и артиллерией

  •  18720 просмотра

политика

Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

  •  442 просмотра
Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

  •  46500 просмотра
Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

  •  44397 просмотра
DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

  •  104095 просмотра
Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

  •  86730 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  86093 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  87663 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  101376 просмотра

Экономика

Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

  •  442 просмотра
Курс валют на 2 сентября: НБУ повысил курс гривны

Курс валют на 2 сентября: НБУ повысил курс гривны

  •  2347 просмотра
Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

  •  48603 просмотра
Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

1 сентября 2024, 03:30  •  52865 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

31 августа 2024, 14:47  •  80574 просмотра

Киев

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  14400 просмотра
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

  •  33325 просмотра
ПВО Киева уничтожила более 20 ракет и беспилотник, двое раненых

ПВО Киева уничтожила более 20 ракет и беспилотник, двое раненых

  •  30142 просмотра
В двух районах Киева повреждены здания из-за падения обломков ракет

В двух районах Киева повреждены здания из-за падения обломков ракет

  •  42892 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  91960 просмотра