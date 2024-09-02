Над Черкасской областью сбили вражескую ракету, из-за обломков был пожар на открытой территории
Киев • УНН
Над Черкасской областью силами ПВО сбита вражеская ракета. В результате падения обломков загорелась сухая растительность на открытой территории, пожар уже потушили. Пострадавших нет.
Над Черкасской областью силами ПВО сбита вражеская ракета, в результате падения обломков загорелась сухая растительность на открытой территории, пожар уже потушили, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Сутки у нас снова начались с воздушных тревог. Силами ПВО в небе над областью сбита вражеская ракета. Без пострадавших. В результате падения обломков загорелась сухая растительность на открытой территории. На данный момент пожар потушен
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