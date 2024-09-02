Армия рф атаковала Полтавскую область дронами, из-за обломков есть повреждения
Киев • УНН
Ночью российские БпЛА атаковали Полтавскую область. ПВО сбила вражеские цели, но обломки повредили здания промпредприятия. Пострадавших нет.
Ночью российские войска дронами атаковали Полтавскую область, из-за обломков повреждены здания промпредприятия, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.
Сегодня ночью россияне атаковали Полтавщину БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, никто не пострадал. Обломками беспилотника было повреждено административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области
На Полтавщині у лікарні померли троє постраждалих від ворожої атаки27 августа 2024, 08:48 • 17485 просмотров