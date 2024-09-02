Армія рф атакувала Полтавщину дронами, через уламки є пошкодження
Київ • УНН
Вночі російські БпЛА атакували Полтавську область. ППО збила ворожі цілі, але уламки пошкодили будівлі промпідприємства. Постраждалих немає.
Уночі російські війська дронами атакували Полтавську область, через уламки пошкоджено будівлі промпідприємства, постраждалих немає, повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Сьогодні вночі росіяни атакували Полтавщину БпЛА. ППО відпрацювала по ворожим цілям. На щастя, ніхто не постраждав. Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області
На Полтавщині у лікарні померли троє постраждалих від ворожої атаки27.08.24, 11:48 • 17732 перегляди