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Над Черкащиною збили ворожу ракету, через уламки була пожежа на відкритій території

Над Черкащиною збили ворожу ракету, через уламки була пожежа на відкритій території

Київ • УНН

 • 26072 перегляди

Над Черкаською областю силами ППО збито ворожу ракету. Внаслідок падіння уламків загорілась суха рослинність на відкритій території, пожежу вже загасили. Постраждалих немає.

Над Черкаською областю силами ППО збито ворожу ракету, внаслідок падіння уламків загорілась суха рослинність на відкритій території, пожежу вже загасили, постраждалих немає, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Доба в нас знову розпочалась із повітряних тривог. Силами ППО в небі над областю збито ворожу ракету. Без потерпілих. Унаслідок падіння уламків загорілась суха рослинність на відкритій території. Натепер пожежу загасили

- повідомив Табурець у Telegram.

Армія рф атакувала Полтавщину дронами, через уламки є пошкодження02.09.24, 08:17 • 31502 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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