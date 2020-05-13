НАБУ расследует дело в отношении городского головы Черкасс
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Детективы Национального бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного представления черкасским городским головой Анатолием Бондаренко заведомо недостоверных сведений в декларации за 2016 и 2017 годы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Детективы Национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного представления черкасским городским головой заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции", за 2016 и 2017 годы", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 Уголовного процессуального кодекса Украины сообщение о подозрении обязательно осуществляется в случае наличия достаточных доказательств для подозрения лица в совершении уголовного преступления.
"В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 481 Уголовного процессуального кодекса Украины письменное уведомление о подозрении городскому голове осуществляется Генеральным прокурором, его заместителем, руководителем региональной прокуратуры в пределах его полномочий. Сейчас черкасскому городскому голове о подозрении не сообщается", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, черкасский мэр Анатолий Бондаренко на фоне открытия полицией уголовного производства по смягчению карантина в городе обнародовал в Facebook сфотографированную повестку на имя о вызове к следователю на допрос.
Напомним, Черкасским отделом полиции открыто уголовное производство по факту ослабление карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений приняла городская власть, оно противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях.