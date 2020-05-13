НАБУ розслідує справу щодо міського голови Черкас

“Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого подання Черкаським міським головою завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, за 2016 та 2017 роки", - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що згідно з пунктом 3 частини 1 статті 276 Кримінального процесуального кодексу України повідомлення про підозру обов’язково здійснюється у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

"Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України письмове повідомлення про підозру міському голові здійснюється Генеральним прокурором, його заступником, керівником регіональної прокуратури в межах його повноважень. Наразі черкаському міському голові про підозру не повідомлено", - зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, черкаський міський голова Анатолій Бондаренко на фоні відкриття поліцією кримінального провадження щодо пом’якшення карантину у місті оприлюднив у Facebook сфотографовану повістку на своє ім’я про виклик до слідчого на допит.

Нагадаємо, Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.