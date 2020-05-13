НАБУ розслідує справу щодо міського голови Черкас
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого подання черкаським міським головою Анатолієм Бондаренком завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2016 та 2017 роки. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі НАБУ.
“Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого подання Черкаським міським головою завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, за 2016 та 2017 роки", - повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що згідно з пунктом 3 частини 1 статті 276 Кримінального процесуального кодексу України повідомлення про підозру обов’язково здійснюється у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
"Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України письмове повідомлення про підозру міському голові здійснюється Генеральним прокурором, його заступником, керівником регіональної прокуратури в межах його повноважень. Наразі черкаському міському голові про підозру не повідомлено", - зазначили в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, черкаський міський голова Анатолій Бондаренко на фоні відкриття поліцією кримінального провадження щодо пом’якшення карантину у місті оприлюднив у Facebook сфотографовану повістку на своє ім’я про виклик до слідчого на допит.
Нагадаємо, Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.