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НАБУ розслідує справу щодо міського голови Черкас

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого подання черкаським міським головою Анатолієм Бондаренком завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2016 та 2017 роки. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі НАБУ.

НАБУ розслідує справу щодо міського голови Черкас

“Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого подання Черкаським міським головою завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, за 2016 та 2017 роки", - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що згідно з пунктом 3 частини 1 статті 276 Кримінального процесуального кодексу України повідомлення про підозру обов’язково здійснюється у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

"Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України письмове повідомлення про підозру міському голові здійснюється Генеральним прокурором, його заступником, керівником регіональної прокуратури в межах його повноважень. Наразі черкаському міському голові про підозру не повідомлено", - зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, черкаський міський голова Анатолій Бондаренко на фоні відкриття поліцією кримінального провадження щодо пом’якшення карантину у місті оприлюднив у Facebook сфотографовану повістку на своє ім’я про виклик до слідчого на допит.

Нагадаємо, Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.

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