На Житомирщине мужчина из-за ревности разбил могилу военного

В Житомирской области 39-летний житель Романовской общины повредил могилу военного из-за ревности к бывшей жене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Житомирской области.

Детали

В Романовской громаде в ночь на 23 марта неизвестные повредили могилу украинского защитника. С таким заявлением в полицию обратилась мать погибшего, 62-летняя жительница общины - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибыв на место захоронения, полицейские обнаружили и зафиксировали обстоятельства: поврежденное деревянное надгробие, металлический крест, рамку с фотографией покойного, флагштоки, на которых крепились флаги. Также на территории кладбища была хаотично разбросана похоронная атрибутика.

В ходе расследования полицейские выяснили, что 22 марта вечером на кладбище пришел 39-летний житель этой же общины, который совершил надругательство над могилой солдата. Свои действия объяснил ревностью: мол, бывшая жена его бросила и начала новые отношения с военным. То, что человек погиб, не обуздало его гнева и фигурант таким образом решил отомстить - информирует полиция.

Сообщается, что сейчас полицейские проводят досудебное расследование по ч.2 ст. 297 (Надругательство над могилой...) УК Украины.

Дополнение

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