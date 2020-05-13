В Житомирской области за сутки выявлено три случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на вечер среды количество больных COVID-19 на Житомирщине выросла на 3 человека, 7 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Facebook.
“По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 201 проб, количество больных COVID-19 выросло на 3 человека, 7 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме”, — сообщил Бунечко.
Он сообщил, что общая численность заражений в области составляет 533 человека. “Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 186 человек, в Коростене — 99 и в Бердичеве — 92”, — добавил он.
“Однако, два дня подряд положительно растет динамика по тем, кто выздоровел. На сегодня их количество составляет 81 (+14 за сегодня)”, — написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.