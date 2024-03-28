На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

В Запорожской области за прошедшие сутки российские войска совершили 406 ударов по 7 населенным пунктам, в том числе из авиации, РСЗО, БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин в Запорожье, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"406 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. Во время атаки БПЛА в Запорожье пострадали две женщины - 72 и 74 года. Они получили легкие повреждения, им оказана помощь на месте", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, из РСЗО и авиации военнослужащие рф обстреляли Работино. 144 БПЛА атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Работино.

260 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Малиновки и Левадного, добавил он.

Поступило 53 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним

В ночь на 28 марта российские войска ударили беспилотниками по частным домам в Запорожье.