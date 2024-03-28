На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки
Киев • УНН
Российские войска осуществили массированный обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 406 ударов, в том числе из БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин.
В Запорожской области за прошедшие сутки российские войска совершили 406 ударов по 7 населенным пунктам, в том числе из авиации, РСЗО, БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин в Запорожье, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
"406 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. Во время атаки БПЛА в Запорожье пострадали две женщины - 72 и 74 года. Они получили легкие повреждения, им оказана помощь на месте", - написал Федоров в Telegram.
По его словам, из РСЗО и авиации военнослужащие рф обстреляли Работино. 144 БПЛА атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Работино.
260 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Малиновки и Левадного, добавил он.
Поступило 53 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним
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