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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

Киев  •  УНН

28 марта 2024, 06:23  •  8989 просмотра

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Российские войска осуществили массированный обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 406 ударов, в том числе из БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин.

В Запорожской области за прошедшие сутки российские войска совершили 406 ударов по 7 населенным пунктам, в том числе из авиации, РСЗО, БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин в Запорожье, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"406 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. Во время атаки БПЛА в Запорожье пострадали две женщины - 72 и 74 года. Они получили легкие повреждения, им оказана помощь на месте", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, из РСЗО и авиации военнослужащие рф обстреляли Работино. 144 БПЛА атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Работино.

260 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Малиновки и Левадного, добавил он.

Поступило 53 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. 

Напомним

В ночь на 28 марта российские войска ударили беспилотниками по частным домам в Запорожье.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
mala-tokmachkaМалая Токмачка
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье
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