На Запорожье россияне завезли врачей из удмуртии, из-за недоверия к местным - Центр нацсопротивления

Оккупационным войскам рф на захваченных территориях Украины не хватает врачей, поэтому они привозят своих специалистов из рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на центр национального сопротивления.

Детали

Отмечается, что врагу не хватает врачей в госпитале и он вынужден завозить на временно оккупированные территории врачей из рф, ведь не доверяет местным.

Врачей завозят на ротационной основе, ведь жить в "освобожденном регионе" россияне не спешат, несмотря на деньги от кремля. На этот раз оккупанты привезли на Запорожье гастролеров из Удмуртии, которые прибывают в госпитали - рассказали в Спротиве.

В ЦНС добавляют, что официально врачи прибывают в регион во время отпуска.

Таким образом москва, вероятно, не планирует признавать своих рабочих, и в случае "несчастного случая", ее семьям не стоит рассчитывать на выплаты, а им самим на льготы.

российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

Дополнение

Также в Сопротивлении отметили, что россия не допускает международные организации на ВОТ, ведь не заинтересована в решении гуманитарных проблем.

Зато завоз врачей из РФ для обслуживания госпиталей, под видом "гуманитарной миссии" делает гастролеров законными целями для Движения Сопротивления - отметили в Центре нацпротиводействия.

Напомним,

На ВОТ Запорожской области сотрудникам больницы запрещают пользоваться социальными сетями и угрожают увольнением. Это попытка предотвратить утечку информации о потерях российских войск.