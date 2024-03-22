Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
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"Противник имеет больший ресурс, но всему свое время": Павлюк отметил, что рф делает все возможное и невозможное, чтобы продолжать наступательные действия
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рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
На Запорожье россияне завезли врачей из удмуртии, из-за недоверия к местным - Центр нацсопротивления
российские оккупационные войска на оккупированных территориях Украины привлекают врачей из рф на ротационной основе из-за нехватки медицинских кадров, поскольку не доверяют местным врачам.
Среди западных банков есть предубеждение относительно использования доходов активов рф в пользу Украины
Некоторые западные банки предостерегают против плана ЕС использовать поступления от замороженных российских активов для финансирования вооружений для Украины, опасаясь дорогостоящих судебных процессов после ослабления санкций.
Литва передала Украине системы для борьбы с беспилотниками
22 марта Литва передала Украине системы противодействия беспилотникам. Страна продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку, включая оружие, боеприпасы, беспилотники, средства противодействия беспилотникам, обучение и ремонт оборудования.
"Противник имеет больший ресурс, но всему свое время": Павлюк отметил, что рф делает все возможное и невозможное, чтобы продолжать наступательные действия
россия использует все имеющиеся ресурсы для продолжения наступательных действий на фронте, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
В ночь на 22 марта на станциях киевского метро скрывалось около 35 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей
В ночь на 22 марта, во время авиаудара, более 35 000 человек, в том числе 3 440 детей, нашли убежище на станциях киевского метрополитена, которые работали круглосуточно в режиме укрытия.
На Днепровской ГЭС локализовали пожар после атаки рф - Укргидроэнерго
Спасатели локализовали пожар на Днепровской ГЭС, который возник из-за вражеской атаки. Удары нанесли значительный ущерб станции.
рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк
россия создает группировку численностью более 100 000 человек, и есть вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения наступательных операций, по словам командующего Сухопутных войск Украины.
После ракетной атаки на Хмельницкую область 15 населенных пунктов имеют проблемы с электроснабжением - облэнерго
После ракетного обстрела Хмельницкой области 20 000 абонентов в 13 населенных пунктах столкнулись с перебоями в электроснабжении, а 2 населенных пункта все еще отключены от сети.
Украинских воинов-защитников из Львовщины наградили орденами "За мужество" III степени посмертно
11 бойцов Национальной гвардии со Львовщины посмертно награждены орденом "За мужество" III степени за героическое самопожертвование в защите Украины от российского вторжения.
Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР
Министерство юстиции ожидает, что парламент рассмотрит законопроект, который позволит освободить тысячи заключенных для прохождения контрактной службы в Вооруженных силах во время мобилизации и военного положения, за исключением осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.