На Запорожье россияне совершили 514 обстрелов, в том числе авиаудары по Работино и Малой Токмачке - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки совершили 514 обстрелов 6 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары по двум населенным пунктам, атаки 182 беспилотниками, есть разрушения жилых домов, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

В течение суток оккупанты 514 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населенных пунктов. Враг нанес авиационные удары по Работино и Малой Токмачке - написал Федоров в Telegram.

По его словам, 182 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 13 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Левадное и Работино. 317 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали, указал глава ОВА.

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