На заброшенном молокозаводе Тернопольской области обнаружили новорожденного: мать объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В селе Толстое Тернопольской области новорожденного мальчика оставили в пакете на территории заброшенного молокозавода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции.
Детали
Новорожденного обнаружила местная жительница.
"Женщина, проходя мимо, услышала детский плач. Когда подошла ближе, то увидела ребенка. Она забрала его, занесла в местную столовую и вызвала полицию", — говорится в сообщении.
Сообщают, что мальчик доношенный, он родился 1 ноября. Младенца доставили в больницу с переохлаждением, угрозы для жизни нет.
Этот факт занесли в ЕРДР согласно ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности матерью новорожденного ребенка) Уголовного кодекса.
Полиция разыскивает мать ребенка. Ей грозит до трех лет лишения или ограничения свободы.
В Киеве за 2020 год зарегистрировали 35 отказов от новорожденных детей.