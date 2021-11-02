На закинутому молокозаводі Тернопільщини виявили новонародженого: матір оголосили в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У селі Товсте Тернопільської області новонародженого хлопчика залишили в пакеті на території покинутого молокозаводу. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національної поліції.
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Новонародженого виявила місцева жителька.
"Жінка, проходячи повз, почула дитячий плач. Коли підійшла ближче, то побачила дитину. Вона забрала її, занесла в місцеву їдальню та викликала поліцію", — ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що хлопчик доношений, він народився 1 листопада. Немовля доправили до лікарні з переохолодженням, загрози життю немає.
Цей факт занесли в ЄРДР згідно з ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці матір'ю новонародженої дитини) Кримінального кодексу.
Поліція розшукує матір дитини. Їй загрожує до трьох років позбавлення або обмеження волі.
У Києві за 2020 рік зареєстрували 35 відмов від новонароджених дітей.