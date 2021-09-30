У пологових будинках Києва торік покинули 35 новонароджених. З початку цього - майже стільки ж

Цитата:

“За оперативною інформацією, отриманою від пологодопоміжних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва, кількість відмов від новонароджених дітей за 2020 рік складає 35 випадків”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

Зокрема, повідомляється, що за 8 місяців 2021 року році зареєстрували 34 випадки відмов від дітей, а за 2019-й — 40.

“Усі діти, від яких відмовились батьки у пологодопоміжному закладі, скеровуються у дитячі лікарні для обстеження. Інформація про таких дітей передається до відповідних служб, які опікуються питаннями влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування”, — повідомили у запиті на питання щодо усиновлення покинутих дітей.

Додамо

За минулий рік в Україні усиновили 1239 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них громадянами України є 992 дитини.

Наразі в державі ще майже 17 тисяч дітей, які можуть бути усиновлені. Майже 5 тисяч дітей є вихованцями будинків дитини та інтернатних закладів різного типу.