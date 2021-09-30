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За минулий рік в Україні усиновили понад 1,2 тисячі дітей

За минулий рік в Україні усиновили понад 1,2 тисячі дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. За минулий рік в Україні усиновили 1239 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них громадянами України є 992 дитини. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Деталі

За даними Міністерства соціальної політики України, за 8 місяців 2021 року українські родини прийняли в свої сім’ї на правах рідних 709 дітей, 203 — отримали батьків за межами України.

Наразі в державі ще майже 17 тисяч дітей, які можуть бути усиновлені. Переважна більшість з них очікують на усиновлення, перебуваючи в родинах опікунів, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Ще майже 5 тисяч дітей є вихованцями будинків дитини та інтернатних закладів різного типу.

Як повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, загалом в Україні майже 69 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та близько 1,1 тисяч сімей і одиноких громадян, які хочуть усиновити дитину та мають статус кандидатів в усиновлювачі.

Лазебна зазначила, що у поточному році спостерігається позитивна динаміка усиновлення: у першому півріччі 2021 року на 42% зросла кількість усиновлених дітей у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

З словами очільниці Мінсоцполітики, відомство розробило законопроект щодо удосконалення процедури усиновлення, який Уряд подав до Верховної Ради.

“Для того, щоб забезпечити можливість покинутій дитині бути усиновленою раніше та менше часу провести у пологовому будинку пропонується зменшити термін для надання згоди на усиновлення дитини батьками з 8 до 6 тижнів у відповідності до Європейської конвенції про усиновлення дітей”, — наголосила міністерка.

Також передбачається вдосконалити процедуру надання згоди на усиновлення дитини у разі, коли мати чи батько новонародженої дитини є неповнолітніми або малолітніми; позбавити інтернати права вирішувати, чи зможуть діти, які в них проживають, бути усиновленими та виховуватись в сім’ї.

Лазебна також зазначила, що планується спростити процедуру подачі документів кандидатів в усиновлювачі, прискорити розгляд справ завдяки можливості подання їх в електронній формі, вдосконалити та прискорити процедуру підбору для дитини сім’ї, забезпечити її прозорість та зменшити корупційні ризики.

Додамо

30 вересня щороку в Україні відзначають День усиновлення. Конвенція ООН про права дитини та національним законодавством усиновлення визнали найкращою формою для влаштування дитини, яка залишилась без батьків, з урахуванням її інтересів.

Минулого року Кабінет міністрів схвалив проект закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

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