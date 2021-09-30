За прошлый год в Украине усыновили более 1,2 тысячи детей

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113286 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125943 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110223 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108971 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137611 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121603 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161259 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143244 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179625 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172986 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 27168 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 39567 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 44132 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 74821 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 33952 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 125958 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137625 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303925 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270749 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113292 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121029 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161264 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118692 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118271 просмотра
Актуальное
За прошлый год в Украине усыновили более 1,2 тысячи детей

За прошлый год в Украине усыновили более 1,2 тысячи детей

Киев  •  УНН

 • 50786 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. За прошлый год в Украине усыновили 1239 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них гражданами Украины является 992 ребенка. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Детали

По данным Министерства социальной политики Украины, за 8 месяцев 2021 года украинские семьи приняли в свои семьи на правах родных 709 детей, 203 — получили родителей за пределами Украины.

Сейчас в государстве еще почти 17 тысяч детей, которые могут быть усыновлены. Подавляющее большинство из них ожидают усыновления, находясь в семьях опекунов, приемных семьях и детских домах семейного типа. Еще почти 5 тысяч детей являются воспитанниками домов ребенка и интернатов различного типа.

Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, всего в Украине почти 69 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и около 1,1 тысяч семей и одиноких граждан, желающих усыновить ребенка и имеют статус кандидатов в усыновители.

Лазебная отметила, что в текущем году наблюдается положительная динамика усыновления: в первом полугодии 2021 года на 42% выросло количество усыновленных детей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Со словами руководительницы Минсоцполитики, ведомство разработало законопроект об усовершенствовании процедуры усыновления, который Правительство подало в Верховную Раду.

“Для того, чтобы обеспечить возможность брошенному ребенку быть усыновленным ранее и меньше времени провести в роддоме предлагается уменьшить срок для дачи согласия на усыновление ребенка родителями с 8 до 6 недель в соответствии с Европейской конвенцией об усыновлении детей”, — подчеркнула Министерка.

Также предполагается усовершенствовать процедуру предоставления согласия на усыновление ребенка в случае, когда мать или отец новорожденного ребенка являются несовершеннолетними или малолетними; лишить интернаты права решать, смогут ли дети, которые в них проживают, быть усыновленными и воспитываться в семье.

Лазебная также отметила, что планируется упростить процедуру подачи документов кандидатов в усыновители, ускорить рассмотрение дел благодаря возможности представления их в электронной форме, усовершенствовать и ускорить процедуру подбора для ребенка семьи, обеспечить ее прозрачность и уменьшить коррупционные риски.

Добавим

30 сентября ежегодно в Украине отмечают День усыновления. Конвенция ООН о правах ребенка и национальное законодательство усыновление признало лучшей формой для устройства ребенка, который остался без родителей, с учетом его интересов.

В прошлом году Кабинет министров одобрил проект закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы