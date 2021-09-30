За прошлый год в Украине усыновили более 1,2 тысячи детей

Детали

По данным Министерства социальной политики Украины, за 8 месяцев 2021 года украинские семьи приняли в свои семьи на правах родных 709 детей, 203 — получили родителей за пределами Украины.

Сейчас в государстве еще почти 17 тысяч детей, которые могут быть усыновлены. Подавляющее большинство из них ожидают усыновления, находясь в семьях опекунов, приемных семьях и детских домах семейного типа. Еще почти 5 тысяч детей являются воспитанниками домов ребенка и интернатов различного типа.

Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, всего в Украине почти 69 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и около 1,1 тысяч семей и одиноких граждан, желающих усыновить ребенка и имеют статус кандидатов в усыновители.

Лазебная отметила, что в текущем году наблюдается положительная динамика усыновления: в первом полугодии 2021 года на 42% выросло количество усыновленных детей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Со словами руководительницы Минсоцполитики, ведомство разработало законопроект об усовершенствовании процедуры усыновления, который Правительство подало в Верховную Раду.

“Для того, чтобы обеспечить возможность брошенному ребенку быть усыновленным ранее и меньше времени провести в роддоме предлагается уменьшить срок для дачи согласия на усыновление ребенка родителями с 8 до 6 недель в соответствии с Европейской конвенцией об усыновлении детей”, — подчеркнула Министерка.

Также предполагается усовершенствовать процедуру предоставления согласия на усыновление ребенка в случае, когда мать или отец новорожденного ребенка являются несовершеннолетними или малолетними; лишить интернаты права решать, смогут ли дети, которые в них проживают, быть усыновленными и воспитываться в семье.

Лазебная также отметила, что планируется упростить процедуру подачи документов кандидатов в усыновители, ускорить рассмотрение дел благодаря возможности представления их в электронной форме, усовершенствовать и ускорить процедуру подбора для ребенка семьи, обеспечить ее прозрачность и уменьшить коррупционные риски.

Добавим

30 сентября ежегодно в Украине отмечают День усыновления. Конвенция ООН о правах ребенка и национальное законодательство усыновление признало лучшей формой для устройства ребенка, который остался без родителей, с учетом его интересов.

В прошлом году Кабинет министров одобрил проект закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.