За прошлый год в Украине усыновили более 1,2 тысячи детей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. За прошлый год в Украине усыновили 1239 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них гражданами Украины является 992 ребенка. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
Детали
По данным Министерства социальной политики Украины, за 8 месяцев 2021 года украинские семьи приняли в свои семьи на правах родных 709 детей, 203 — получили родителей за пределами Украины.
Сейчас в государстве еще почти 17 тысяч детей, которые могут быть усыновлены. Подавляющее большинство из них ожидают усыновления, находясь в семьях опекунов, приемных семьях и детских домах семейного типа. Еще почти 5 тысяч детей являются воспитанниками домов ребенка и интернатов различного типа.
Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, всего в Украине почти 69 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и около 1,1 тысяч семей и одиноких граждан, желающих усыновить ребенка и имеют статус кандидатов в усыновители.
Лазебная отметила, что в текущем году наблюдается положительная динамика усыновления: в первом полугодии 2021 года на 42% выросло количество усыновленных детей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Со словами руководительницы Минсоцполитики, ведомство разработало законопроект об усовершенствовании процедуры усыновления, который Правительство подало в Верховную Раду.
“Для того, чтобы обеспечить возможность брошенному ребенку быть усыновленным ранее и меньше времени провести в роддоме предлагается уменьшить срок для дачи согласия на усыновление ребенка родителями с 8 до 6 недель в соответствии с Европейской конвенцией об усыновлении детей”, — подчеркнула Министерка.
Также предполагается усовершенствовать процедуру предоставления согласия на усыновление ребенка в случае, когда мать или отец новорожденного ребенка являются несовершеннолетними или малолетними; лишить интернаты права решать, смогут ли дети, которые в них проживают, быть усыновленными и воспитываться в семье.
Лазебная также отметила, что планируется упростить процедуру подачи документов кандидатов в усыновители, ускорить рассмотрение дел благодаря возможности представления их в электронной форме, усовершенствовать и ускорить процедуру подбора для ребенка семьи, обеспечить ее прозрачность и уменьшить коррупционные риски.
Добавим
30 сентября ежегодно в Украине отмечают День усыновления. Конвенция ООН о правах ребенка и национальное законодательство усыновление признало лучшей формой для устройства ребенка, который остался без родителей, с учетом его интересов.
В прошлом году Кабинет министров одобрил проект закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.