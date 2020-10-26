На Прикарпатті мати залишила двох маленьких дітей вдома та пішла на декілька днів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Івано-Франківську жінка залишила на декілька днів самих вдома 6-річного сина та 3-річну доньку. Наразі діти перебувають у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.

“Заклопотані перехожі поспішали у власних справах, а двоє маленьких дітей спостерігали за цим з вікна першого поверху багатоповерхівки на вулиці Миколайчука. У квартирі вони були самі вже не одну годину. Зголодніли. Почали кликати на допомогу. Дитячі прохання почула одна з перехожих. Жінка зателефонували до поліції й розповіла про побачене”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що незабаром двоє патрульних були на місці й викликали рятувальників, щоб потрапити у квартиру.

“Коли діти були у безпеці, 6-річний хлопчик розповів, що він з 3-річною сестрою відучора нічого не їли. Вони живуть з матір’ю, яка, за словами дітей, пішла з дому декілька днів тому. На дзвінки патрульних жінка не відповідала й додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що патрульні повідомили про подію ювенальну превенцію та службу в справах дітей.

Нагадаємо, у Києві розшукують 19-річну жінку, яка після розпиття алкоголю залишила 3-річну дитину на знайомих і зникла. Дитину тимчасово помістили до лікарні.

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