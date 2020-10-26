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На Прикарпатье мать оставила двух маленьких детей дома и пошла на несколько дней

На Прикарпатье мать оставила двух маленьких детей дома и пошла на несколько дней

Киев  •  УНН

 • 11827 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Ивано-Франковске женщина оставила на несколько дней одних дома 6-летнего сына и 3-летнюю дочь. Сейчас дети находятся в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

“Занятые прохожие спешили по своим делам, а двое маленьких детей наблюдали за этим из окна первого этажа многоэтажки на улице Миколайчука. В квартире они были сами уже не один час. Проголодались. Начали звать на помощь. Детские просьбы услышала одна из прохожих. Женщина позвонила в полицию и рассказала об увиденном”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре двое патрульных были на месте и вызвали спасателей, чтобы попасть в квартиру.

“Когда дети были в безопасности, 6-летний мальчик рассказал, что он с 3-летней сестрой со вчерашнего дня ничего не ели. Они живут с матерью, которая, по словам детей, ушла из дома несколько дней назад. На звонки патрульных женщина не отвечала и домой не вернулась, поэтому детей увезли в больницу. Сейчас они под наблюдением медиков”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что патрульные сообщили о происшествии ювенальную превенцию и службу по делам детей.

Напомним, в Киеве разыскивают 19-летнюю женщину, которая после распития алкоголя оставила 3-летнего ребенка на знакомых и исчезла. Ребенка временно поместили в больницу.

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