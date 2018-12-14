В защиту Объединительного собора выведут достаточно полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В полиции уверяют что завтра, во время Объединительного собора будет "достаточно сил и средств для обеспечения порядка". Об этом на брифинге заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН.
"Национальная полиция в лице гарнизона города Киева обеспечивает безопасность как государственных, так и негосударственных мероприятий, мирных собраний граждан. На завтра у нас будет достаточно сил и средств для обеспечения порядка в центре Киева и беспрепятственного волеизъявления граждан, в том числе и религиозного", - сказал Князев.
Как сообщал УНН, СБУ попросила активистов не проводить акций накануне Объединительного собора.
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