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На захист Об'єднавчого собору стягнуть достатньо поліцейських

Київ • УНН

 • 7988 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У поліції запевняють що завтра, під час Об'єднавчого собору буде "достатньо сил і засобів для забезпечення порядку". Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає УНН.

На захист Об'єднавчого собору стягнуть достатньо поліцейських

"Національна поліція в особі гарнізону міста Києва забезпечує безпеку як державних, так і недержавних заходів, мирних зібрань громадян. На завтра у нас буде достатньо сил і засобів для забезпечення порядку в середмісті міста Києва і безперешкодного волевиявлення громадян, в тому числі і релігійного", - сказав Князєв.

Як повідомляв УНН, СБУ попросила активістів не проводити акцій напередодні Об'єднавчого собору

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ закликала віруючих не стати гарматним м'ясом

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