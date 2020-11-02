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На Закарпатье местные жители с угрозами окружили пограничное подразделение

На Закарпатье местные жители с угрозами окружили пограничное подразделение

Киев  •  УНН

 • 19941 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Закарпатье пограничники задержали контрабандистов, после чего местные жители с угрозами окружили пограничное подразделение и требовали уничтожить протоколы. Одна из местных жителей начала угрожать пограничнику словами "Тебе скоро будет памятник". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня ночью несколько десятков местных жителей окружили пограничное подразделение "Богдан", чтобы матами и угрозами заставить правоохранителей стать более лояльными к контрабандистам. Поводом для ночного пикета стало задержание троих местных жителей, которые нарушили украинско-румынскую границу. Румынские правоохранители сообщили, что зафиксировали со своего стороны границы правонарушения и применили оружие, чтобы остановить мужчин с пакетами. Пачкари бросили пакеты с сигаретами и убежали обратно на украинскую территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничный наряд отделения "Богдан" догнал нарушителей, ими оказались местные жители, которые неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей как лица, причастные к противоправной деятельности на границе.

Указано, что поскольку "Богдан" - самое высокогорное подразделение Госпогранслужбы, и на этом участке уже выпал снег, то нарушители оставили четкие следы.

"Отпечатки обуви, которые обнаружили на границе, вполне совпадают с отпечатками обуви задержанных. Пограничники собрали неопровержимые доказательства того, что задержанные совершили правонарушения. Для выяснения всех обстоятельств нарушителей границы доставили в пограничное подразделение, где в отношении них начали оформлять административные протоколы по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". При составлении протоколов, один из злоумышленников попытался скрыться, однако был задержан и, за злостное неповиновение пограничникам, составили также админпротокол по ст. 185-10 КУоАП", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что вскоре возле отделения "Богдан" начали собираться местные жители с требованиями "порвать протоколы".

"Среди "пикетчиков" были и фигуранты других задержаний на границе и их родственники. Из толпы в адрес пограничников звучали нецензурная брань и угрозы. "Тебе скоро будет памятник", - кричала правоохранителю одна из женщин. После проведения с пикетчиками разъяснительной работы, последние разошлись", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что сегодня решением Раховского райсуда двое из задержанных признаны виновными в совершении ими административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 204-1 КУоАП и назначено им наказание в виде 10 и 15 суток административного ареста. Рассмотрение дела по третьему правонарушителю, который пытался убежать от пограничников, назначено на завтра, 3 ноября 2020 года.

Напомним, 8 августа 2018 года в поселке Великий Бычков на Закарпатье между пограничником и двумя местными жителями произошел конфликт со стрельбой. В результате конфликта сбитый автомобилем пограничник скончался в больнице.

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