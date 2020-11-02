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На Закарпатті місцеві жителі з погрозами оточили прикордонний підрозділ

На Закарпатті місцеві жителі з погрозами оточили прикордонний підрозділ

Київ • УНН

 • 19945 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Закарпатті прикордонники затримали контрабандистів, після чого місцеві жителі з погрозами оточили прикордонний підрозділ і вимагали знищити протоколи. Одна з місцевих жителів почала погрожувати прикордоннику словами "Тобі скоро буде пам’ятник". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні вночі кілька десятків місцевих жителів оточили прикордонний підрозділ "Богдан", щоб матами та погрозами змусити правоохоронців стати лояльнішими до контрабандистів. Приводом до нічного пікету стало затримання трьох місцевих жителів, які порушили українсько-румунський кордон. Румунські правоохоронці повідомили, що зафіксували зі свого боку кордону правопорушення та застосували зброю, щоб зупинити чоловіків з пакунками. Пачкарі кинули пакунки з сигаретами та втекли назад на українську територію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонний наряд відділення "Богдан" наздогнав порушників, ними виявилися місцеві мешканці, які неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців як особи причетні до протиправної діяльності на кордоні.

Вказано, що оскільки "Богдан" - найвисокогірніший підрозділ Держприкордонслужби, і на цій ділянці уже випав сніг, то порушники залишили чіткі сліди.

"Відбитки взуття, які виявили на кордоні, цілком співпадають з відбитками взуття затриманих. Прикордонники зібрали неспростовні докази того, що затримані здійснили адмінправопорушення. Для з’ясування усіх обставин порушників кордону доставили у прикордонний підрозділ, де відносно них почали оформляти адміністративні протоколи за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Під час складання протоколів, один із зловмисників спробував втекти, проте його затримали та, за злісну непокору прикордонникам, склали також адмінпротокол за ст. 185-10 КУпАП", - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що незабаром біля відділення "Богдан" почали збиратися місцеві жителі з вимогами "порвати протоколи".

"Серед "пікетувальників" були й фігуранти інших затримань на кордоні та їхні родичі. З натовпу на адресу прикордонників лунали нецензурна лайка та погрози. "Тобі скоро буде пам’ятник", - кричала правоохоронцю одна з жінок. Після проведення із пікетувальниками роз'яснювальної роботи, останні розійшлися", - додали у пресслужбі.

Повідомляється, що сьогодні рішенням Рахівського райсуду двох із затриманих визнано винними у вчиненні ними адмінправопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП та призначено їм покарання у вигляді 10 та 15 діб адміністративного арешту. Розгляд справи щодо третього правопорушника, який намагався втекти від прикордонників, призначено на завтра, 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, 8 серпня 2018 року у селищі Великий Бичків на Закарпатті між прикордонником та двома місцевими мешканцями стався конфлікт зі стріляниною. Внаслідок конфлікту збитий автомобілем прикордонник помер у лікарні.

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