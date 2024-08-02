Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила, что на Закарпатье заработала первая ветровая электростанция, пишет УНН.

Детали

Сейчас станция работает в тестовом режиме с мощностью 1,8 МВт. Она оснащена турбиной мощностью 4,8 МВт, имеет высоту башни 120 м и диаметр ротора - 152 м. Один такой ветряк имеет потенциал обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств.

В ведомстве отмечают, что общая установленная мощность запланированной ВЭС составит 80 МВт. Объема электроэнергии, который будет производиться, достаточно для ежегодного обеспечения 50 000 домохозяйств.

Запуск этого объекта является важным шагом в развитии ветроэнергетики в Украине и способствует уменьшению зависимости от традиционных источников энергии, - говорится в сообщении.

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