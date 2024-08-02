На Закарпатье запустили первую ветровую электростанцию в тестовом режиме. Общая мощность ВЭС составит 80 МВт, что сможет обеспечить электроэнергией 50 000 домохозяйств ежегодно.
Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила, что на Закарпатье заработала первая ветровая электростанция, пишет УНН.
Детали
Сейчас станция работает в тестовом режиме с мощностью 1,8 МВт. Она оснащена турбиной мощностью 4,8 МВт, имеет высоту башни 120 м и диаметр ротора - 152 м. Один такой ветряк имеет потенциал обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств.
В ведомстве отмечают, что общая установленная мощность запланированной ВЭС составит 80 МВт. Объема электроэнергии, который будет производиться, достаточно для ежегодного обеспечения 50 000 домохозяйств.
Запуск этого объекта является важным шагом в развитии ветроэнергетики в Украине и способствует уменьшению зависимости от традиционных источников энергии,
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