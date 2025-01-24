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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье полиция задержала предполагаемого насильника 15-летней девушки

На Закарпатье полиция задержала предполагаемого насильника 15-летней девушки

Киев  •  УНН

 • 6590 просмотра

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15-летняя девушка заявила в полицию об изнасиловании, которое произошло весной прошлого года. Подозреваемый 28-летний мужчина задержан, ему грозит уголовная ответственность.

Сотрудники одного из районных отделов полиции задержали местного жителя, причастного к изнасилованию несовершеннолетней. По данному факту следователи открыли уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 22 января в полицию обратилась 15-летняя жительница одного из районов Закарпатской области и сообщила о том, что весной прошлого года ее изнасиловал 28-летний знакомый.

По данному факту следователи районного отдела полиции начали расследование. Полицейские опросили мужчину, на которого указывала потерпевшая, и выяснили, что инцидент произошел в марте 2024 года. Несовершеннолетняя вместе с односельчанином распивали алкогольные напитки, а после - последний изнасиловал девушку.

Фигуранта полицейские сразу же задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины

- говорится в заметке.

Правоохранители сообщили, что сейчас ведется следствие.

Также сотрудники полиции провели проверку факта распития несовершеннолетним ребенком алкогольных напитков. В результате, на родителей составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка - ст. 184 КУоАП.

Напомним

В Киеве будут судить двух ранее судимых мужчин за изнасилование 15-летней девушки и грабеж на Печерске. Злоумышленникам, которые находятся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина

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