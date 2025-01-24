На Закарпатті поліція затримала ймовірного ґвалтівника 15-річної дівчини

Співробітники одного з районних відділів поліції затримали місцевого мешканця, причетного до зґвалтування неповнолітньої. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, передає УНН.

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Зазначається, що 22 січня до поліції звернулася 15-річна жителька одного з районів Закарпатської області та повідомила про те, що навесні минулого року її зґвалтував 28-річний знайомий.

За даним фактом слідчі районного відділу поліції розпочали розслідування. Поліцейські опитали чоловіка, на якого вказувала потерпіла, і з'ясували, що інцидент трапився в березні 2024 року. Неповнолітня разом із односельцем розпивали алкогольні напої, а опісля — останній зґвалтував дівчину.

Фігуранта поліцейські одразу ж затримали у процесуальному порядку та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України - йдеться у дописі.

Правоохоронці повідомили, що наразі триває слідство.

Також співробітники поліції провели перевірку факту розпиття неповнолітньою дитиною алкогольних напоїв. В результаті, на батьків складено адміністративний протокол за неналежне виконання ними обовʼязків щодо виховання дитини – ст. 184 КУпАП.

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