Оккупанты на южном направлении нет ресурсов атаковать большими силами и использует только небольшие пехотные подразделения без поддержки бронетехники. Но на этом направлении наблюдается высокая интенсивность работы артиллерии, авиации с обеих сторон и беспилотников. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, передает УНН.

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У нас действительно небольшая интенсивность именно боевых действий пехотных, потому что противник нет ресурсов атаковать большими силами и использует только небольшие пехотные подразделения без поддержки бронетехники, но у нас высокая интенсивность работы артиллерии, работает авиация с обеих сторон и конечно беспилотные системы. Собственное поражение этого российского РСЗО ТОС 1А" Солнцепек " было результатом работы наших беспилотных систем. Одни аэроразведчики его выследили, другие с помощью FPV уничтожили и повезло, что он был снаряжен. Очень долго и красиво детонировал

Он добавил, что за позавчерашние сутки на Ореховском направлении в районе Старой богдановки и Зеленой рощи были уничтожены две зенитные системы "БУК М1".

2 августа в районе села Трудолюбимовка был поражен еще один российский ЗРК "ТОР". Фактически за последние три дня уничтожены три зенитно-ракетных комплекса. Где-то в конце июля был так же уничтожен один "БУК", один "ТОР" в нашей операционной зоне, то здесь видно, что очень существенно прореживается именно противовоздушная оборона россиян и они не имеют уже такого прикрытия и возможности для поражения остаются для нас получше - добавил Лиховой.

По его словам, вчера на южном направлении было уничтожено 37 оккупантов, 43 ранены, а с начала суток враг потерял 14 солдат, 9 ранены и двое оккупантов попали в плен.

Напомним

На фронте Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов. По состоянию на 16:00 5 августа количество боевых столкновений увеличилось до 64. горячее всего сейчас на Покровском и турецком направлениях. Так на Покровском направлении продолжаются бои в десяти локациях. На Донецком направлении происходит 7 боестолкновений вблизи Торецка и Нью-Йорка.