Первая зона для пляжного оздоровления отныне открыта и на юге Одесской области. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН

Детали

В Измаильском районе, в поселке Приморское (Вилковского городского совета) обустроен безопасный пляжный участок для купания. Напомню, что с этого лета для туристов также открыто Вилково, более известное как "украинская Венеция". Наша удивительная Бессарабия ждет гостей - пишет Кипер

Напомним

Сегодня в Одессе официально открыты еще пять пляжных участков: Итака, Ибица, Зебра, Паблик, Гранд Петин.