В Берлине организаторы главной фан-зоны на Евро-2024 объявили о запрете на флаги рф, Израиля и Палестины, передает УНН со ссылкой на Berliner Morgenpost.

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Через неделю в Германии стартует Чемпионат Европы-2024.

Издание отмечает, что пока вся страна надеется на повторение летней сказки 2006 года, такие кризисы, как война на Ближнем Востоке и в Украине, чувствуют и в Берлине. Поэтому организатор двух фан-зон перед Бранденбургскими воротами и Рейхстагом, хочет избежать продолжения конфликтов на спортивных мероприятиях.

"Все национальные флаги стран-участниц, конечно, - это часть этого - разрешены. Мы просим оставить все остальные флаги дома", - говорит Мориц ван Дюльмен, управляющий директор муниципальной компании.

По его словам, Чемпионат Европы по футболу - не место для других видов митингов.

Украина победила Молдову со счетом 4:0 в товарищеском матче накануне Евро-2024