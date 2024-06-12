Организаторы главной фан-зоны Евро-2024 в Берлине объявили о запрете на флаги россии, Израиля и Палестины, чтобы избежать дальнейших конфликтов на спортивных мероприятиях.
В Берлине организаторы главной фан-зоны на Евро-2024 объявили о запрете на флаги рф, Израиля и Палестины, передает УНН со ссылкой на Berliner Morgenpost.
Детали
Через неделю в Германии стартует Чемпионат Европы-2024.
Издание отмечает, что пока вся страна надеется на повторение летней сказки 2006 года, такие кризисы, как война на Ближнем Востоке и в Украине, чувствуют и в Берлине. Поэтому организатор двух фан-зон перед Бранденбургскими воротами и Рейхстагом, хочет избежать продолжения конфликтов на спортивных мероприятиях.
"Все национальные флаги стран-участниц, конечно, - это часть этого - разрешены. Мы просим оставить все остальные флаги дома", - говорит Мориц ван Дюльмен, управляющий директор муниципальной компании.
По его словам, Чемпионат Европы по футболу - не место для других видов митингов.
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