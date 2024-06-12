На Євро-2024 заборонили російські, ізраїльські та палестинські прапори
Київ • УНН
Організатори головної фан-зони Євро-2024 у Берліні оголосили про заборону на прапори росії, Ізраїлю та Палестини, щоб уникнути подальших конфліктів на спортивних заходах.
У Берліні організатори головної фан-зони на Євро-2024 оголосили про заборону на прапори рф, Ізраїлю та Палестини, передає УНН із посиланням на Berliner Morgenpost.
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За тиждень у Німеччині стартує Чемпіонат Європи-2024.
Видання зауважує, що поки вся країна сподівається на повторення літньої казки 2006 року, такі кризи, як війна на Близькому Сході та в Україні, відчувають і в Берліні. Тож організатор двох фан-зон перед Бранденбурзькими воротами та Рейхстагом, хоче уникнути продовження конфліктів на спортивних заходах.
"Усі національні прапори країн-учасниць, звичайно, — це частина цього — дозволені. Ми просимо залишити всі інші прапори вдома", – каже Моріц ван Дюльмен, керуючий директор муніципальної компанії.
За його словами, Чемпіонат Європи з футболу - не місце для інших видів мітингів.
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