На еще одной авиабазе Германии расследуют возможную диверсию: что известно

На авиабазе НАТО в Гайленкирхене расследуют случай возможного саботажа. Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, там могли загрязнить питьевую воду, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным СМИ, на базе собственный водопровод, поэтому местные жители не пострадали. В Гайленкирхене базируются самолеты-разведчики НАТО.

Ранее подобный инцидент произошел в казармах ВВС ФРГ под Кельном. Как писал журнал Spiegel, в заборе обнаружили дыру, а в работе водопровода - неполадки. Возможно, воду отравили.