На Владимир-Волынской птицефабрике ищут виновных в загрязнении земель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Третий месяц подряд продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту загрязнения земель в Владимир-Волынском районе на Волыни. Полиция ищет виновных среди должностных лиц "Владимир-Волынской птицефабрики". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Речь идет об уголовном производстве № 42019031060000064, открытом по факту сбросов веществ ("кровавых отходов"), вредных для жизни и здоровья людей и окружающей среды.
"Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается и проводится СП Владимир-Волынского ОП ГУНП в Волынской области", - напомнили в прокуратуре и добавили, что о подозрении в совершении преступления пока никому не сообщалось.
Напомним, в начале октября этого года местные активисты разоблачили "Владимир-Волынскую птицефабрику" на сливе "кровавых" отходов в открытый грунт. На птицефабрике сначала не комментировали, а потом признали: сбросы кровавых отходов красного цвета являются следствием деятельности компании.
"Владимир-Волынская птицефабрика" производит курятину ТМ "Эпикур", а сама компания, по данным официальных реестров, относится к группе компаний "Опенмайнд", где среди соучредителей - родственники бывшего народного депутата Михаила Добкина.
Ранее сообщалось, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей неоднократно фиксировала антисанитарию на "Владимир-Волынской птицефабрике" в этом году.