На Володимир-Волинській птахофабриці шукають винних у забрудненні земель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Третій місяць поспіль триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом забруднення земель у Володимир-Волинському районі на Волині. Поліція шукає винних серед службових осіб "Володимир-Волинської птахофабрики". Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 42019031060000064, відкрите за фактом скидів речовин ("кривавих відходів"), шкідливих для життя та здоров'я людей та довкілля.
"Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження триває та проводиться СП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області", - нагадали у прокуратурі і додали, що про підозру у вчиненні злочину поки що нікому не повідомлялося.
Нагадаємо, на початку жовтня цього року місцеві активісти викрили "Володимир-Волинську птахофабрику" на зливанні “кривавих” відходів у відкритий ґрунт. На птахофабриці спочатку не коментували, а потім визнали: скиди кривавих відходів червоного кольору є наслідком діяльності компанії.
"Володимир-Волинська птахофабрика" виробляє курятину ТМ "Епікур", а сама компанія, за даними офіційних реєстрів, належить до групи компаній "Опенмайнд", де серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата Михайла Добкіна.
Раніше повідомлялося, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів неодноразово фіксувала антисанітарію на "Володимир-Волинській птахофабриці" у цьому році.